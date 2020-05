Barbara D'Urso: «Paolo Ciavarro rivedrà Clizia Incorvaia dopo mesi e noi ci saremo»

È iniziato il conto alla rovescia per Paolo Ciavarro che presto potrà rivedere Clizia Incorvaia dopo mesi. Barbara D'Urso ha annunciato che l'incontro tra i due protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip sarà mandato in onda domenica sera a Live Non è la D'Urso. Una tappa quasi obbligata dal momento che l'amore tra i due è nato sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia. Il figlio di Eleonora Giorgi si trova già in Sicilia e ha ammesso candidamente di non farcela più.



I due non si vedono da più di tre mesi, complici la clausura imposta dal reality e la quarantena da coronavirus. L'ex diè stata squalificata ed è uscita qualche settimana prima, mentre il piccolo Ciavarro è arrivato secondo dopoe ha visto spegnersi dietro di sé le luci di Cinecittà. L'incontro prima che si aprano i confini tra le regioni, tuttavia, ha scatenato qualche polemica un po' di giorni fa.

Gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di lavoro o per incontrare i propri congiunti. Per i telespettatori i due non possono considerarsi "affetti stabili". «Scusatemi ma perché Paolo Ciavarro può andare in un'altra regione a trovare Clizia, nonostante non ci sia di mezzo una residenza o una parentela, ed io non posso andare a trovare il mio ragazzo che vive in un'altra regione?!», ha scritto un utente su Twitter.

«Ciavarro e Clizia che si conoscono da tre mesi al Gf sono congiunti stabili da avere il diritto di muoversi tra regioni? E noi con i congiunti con cui abbiamo rapporti da anni siamo condannati a rimanere fermi?», ha scritto un altro. E ancora: «Come al solito le regole non valgono per tutti...» «Ah, ma quindi Paolo Ciavarro può fare il ca**o che vuole e quindi andare in Sicilia per vedere Clizia e noi comuni mortali no? Complimenti». Sembra, tuttavia, che Ciavarro sia finito al Sud per motivi di lavoro.

