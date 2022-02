Grande Fratello Vip, Barù fa una proposta hot a Jessica ma interviene Sophie: «Dagli tu una botta...»

Barù continua a essere il "Don Giovanni" del Grande Fratello Vip. Ultimamente ha fatto una proposta hot a Jessica Selassié che non solo non è passata inosservata, ma è anche sembrata volgare agli stessi coinquilini. Sophie Codegoni è intervenuta con una risposta secca.

Leggi anche > Gf Vip, Alex Belli e il messaggio d'amore con l'aereo: «Delia, sei l'unica donna della mia vita»

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Gf Vip, Alex Belli ci ripensa (ancora) e manda un messaggio... PRECISAZIONI Gf Vip, Lorenzo Amoruso e il giallo di Manila Nazzaro: «Non era... I RICORDI Soleil Sorge, il primo provino a Uomini e Donne con Mennoia:...

GF Vip, Barù e la proposta hot a Jessica

In confessionale Barù ha fatto una proposta che ha spiazzato Jessica Selassié. La principessa si è lasciata andare a una confidenza parlando con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Ha riferito loro la proposta indecente di Barù. Il tutto pare sia successo in confessionale. Eppure lui ha sempre mantenuto le distanze.

GF Vip, Barù e la proposta hot a Jessica

Come riportato da Blog Tivvù avrebbe detto: «Tu ti sei persa la perla di Barù in confessionale. Mi fa, ‘si tranquilla che fuori da qui una botta te la do’. Me lo ha detto in confessionale…». Jessica ha poi proseguito: «Mi fa ‘così ti preparo per quando devi trovare l’amore perché sai il mio cuore è chiuso». «Vabbè, fatti dare sta botta da Barù…», il commento di Basciano.

GF Vip, Barù e la proposta hot a Jessica

Così Sophie Codegoni ha risposto rivolgendosi a Jessica Selassié dopo le parole di Barù: «Amo, ma dagli tu una botta in testa a Barù!».