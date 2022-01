Gf Vip torna in onda già venerdì 7 gennaio. Si apre la sfida con The Voice Senior

Grande Fratello Vip torna in onda già venerdì 7 gennaio. Si apre la sfida con The Voice Senior. La 32ma puntata non andrà in onda il prossimo lunedì come annunciato ieri in puntata da Signorini, ma si torna in diretta fra tre giorni. Salta lo speciale Viaggio nella Grande Bellezza – Il Palazzo del Quirinale.

(per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset)

Liti di fuoco e ascolti in crescita, un "bottino" troppo ghiotto per Mediaset per attendere un'intera settimana prima di tornare nuovamente in onda con un'altra puntata del Grande Fratello Vip ,il reality show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Cambio di palinsensto in corsa: rimandato a data da destinarsi lo speciale "Viaggio nella Grande Bellezza – Il Palazzo del Quirinale" condotto da Cesare e Bocci e messa in onda venerdì 7 gennaio della nuovissima puntata del Grande Fratello Vip.

Il prossimo venerdì su Rai 1 torna dalla pausa natalizia anche The Voice Senior, il talent di Antonella Clerici, e probabilmente dopo i buoni ascolti della puntata di lunedì 3 gennaio (3.322.000 spettatori e il 21.1% di share) il GF Vip non ci pensa proprio a perdere terreno.

Inoltre nella casa continuano i litigi e volano parole pesanti, tanto che anche Signorini durante la diretta di lunedì ha detto di voler prendere provvedimenti, con la casa spaccata a metà: da un lato Manila, Katia, Soleil e Carmen, dall'altra Lulù, Jessica, Miriana e la news entry Nathalie.