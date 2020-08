Grande Fratello Vip, svelati i concorrenti della nuova edizione. Confermato Fausto Leali. Tra rumors e smentite arrivano finalmente le prime conferme sul cast della nuova edizione del Grande fratello Vip 5 targata Alfonso Signorini, che andrà in onda con un doppio appuntamento a partire dal 14 settembre.

Quinta edizione, ma seconda per Alfonso Signorini che a settembre tornerà con il Grande Fratello Vip, il giornalista sarà affiancato da Pupo e Antonella Elia Mentre il cast è ancora in via di definizione Tv Sorrisi e Canzoni ha sganciato la bomba ed ha ufficializzato i primi quattro concorrenti: il primo è Fausto Leali. Il cantante non è nuovo ai format tv, ha già partecipato a Music Farm, Tale e quale show, Ballando con le stelle, Ora o mai più e Il cantante mascherato. Con lui entreranno Elisabetta Gregoraci, in questi giorni in onda su italia 1 con "Battiti Live".

Confermata anche la presenza dell'amatissima contessa Patrizia de Blanck, che secondo fonti anonime, come abbiamo scritto a luglio, pare abbia chiesto un compenso di 100mila euro. Evidentemente le trattative sono andate a buon fine. E chissà se nell'accordo ci sarà spazio anche per l'ingresso della figlia Giada.

Ultimo nome ufficiale, per ora, quello di Flavia Vento che manca da tempo in tv e che potrebbe riservare delle belle sorprese grazie al suo carattere fumantino.

Ultimo aggiornamento: 22:40

