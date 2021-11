Gf Vip, Clarissa vuole abbandonare la casa: «Sono stanca». La data limite

Brutto momento per le sorelle Selassié al Grande Fratello Vip. Clarissa vuole abbandonare il gioco prima del 13 dicembre e si è sfogata con i coinquilini e la sorella Jessica: «Sono stanca». Nel frattempo, però, rischia di essere eliminata questa sera perché è in nomination.

Leggi anche > Stasera in tv, Gf Vip: Adriana Volpe attacca Soleil e Alex Belli. Cosa pubblica prima della puntata

APPROFONDIMENTI LE PREVISIONI DELLE STELLE Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 29 novembre: classifica e... IN TV Ornella Vanoni choc a Che Tempo che Fa: «Non so se arrivo a... LA MESSA IN SCENA Gf Vip, il bacio di Soleil e Alex Belli scatena i commenti: «Un... IL REALITY Gf Vip, Nicola Pisu: «Mia madre chiamò Signorini per...

Grande Fratello Vip, lo sfogo di Clarissa

«Ho mal di testa e non voglio più stare qua dentro, sono stanca! Le cose Non cambieranno anche perché io entro il 13 sto a casa, quindi andare via adesso o il 13 non mi cambierebbe niente!», le parole della principessa etiope. Il programma andrà oltre la fine programmata e questo rappresenta un problema per molti concorrenti.

Grande Fratello Vip, lo sfogo di Clarissa

La giovane Selassié parlando con entrambe le sue sorelle, Lulù e Jessica, ha commentato: «Se devo andare a casa, ci vado con tanta felicità. Dopo la depressione che abbiamo avuto negli ultimi due anni il pubblico giovane non vuole vedere liti o quattro stronz* che fanno finta di avere un cerchio amoroso… vogliono ridere e scherzare perché siamo stati repressi e non abbiamo avuto felicità... Se dovessi uscire la prendo come il pubblico mi sta salvando da un programma noioso…».