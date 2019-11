Clizia Incorvaia, dopo l’addio a Sarcina si aprono le porte del Grande Fratello Vip. I nomi dei possibili concorrenti

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 21:59

Col nuovo anno, precisamente il 7 gennaio, Alfonso Signorini prenderà il posto di Ilary Blasi per la conduzione della quarta edizione del. La famosa porta rossa che apre il periodo di “reclusione” sembra si sia aperta per, modella ed ex moglie di Francesco Sarcina.Di Clizia si è parlato molto quest’estate per via della fine del sua amore con il marito, cantante de “Le Vibrazioni” in cui era stato coinvolto anche l’attore Riccardo Scamarcio, grande amico di Sarcina.Ora, secondo “Dagospia”, dopo le ospitate da Barbara D’Urso, il suo nome sarebbe ufficialmente nella lista dei partecipanti del reality per famosi di casa Mediast.La lista dei possibili concorrenti nell’ultimo periodo si è allungata e conta Loredana Lecciso, Adriana Volpe, Antonella Elia, Lorenzo Riccardi, Paola Di Benedetto, Cicciolina, Natalia Bush, Mariano Catanzaro, Matilde Brandi, Arianna David, Megan Montaner, Zoe Cristofoli, Ginevra Lambruschi, Sara Tommasi e il Divino Otelma.