Grande Fratello Vip, ex concorrente ubriaca in diretta? Signorini: «Nessun comportamento inadeguato»

Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello Vip fanno sapere di non aver preso nessun provvedimento nei confronti di ex concorrenti del reality. Nei giorni scorsi, infatti, è circolata la notizia dell'esclusione dalla trasmissione di una ex inquilina poiché spesso ubriaca in diretta. Oggi il comunicato del reality di Canale 5: «La produzione di #GFVIP e Alfonso Signorini smentiscono le indiscrezioni uscite su diverse testate online in merito al presunto comportamento inadeguato di un ex concorrente e negano categoricamente che sia in atto un qualsiasi provvedimento nei confronti di alcuno».

Grande Fratello Vip, l'indiscrezione: «Ex concorrente beve molto prima della diretta, la produzione è pronta a cacciarla»

La produzione di #GFVIP e Alfonso Signorini smentiscono le indiscrezioni uscite su diverse testate online in merito al presunto comportamento inadeguato di un ex concorrente e negano categoricamente che sia in atto un qualsiasi provvedimento nei confronti di alcuno. — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 25, 2021

«C'è una concorrente che prima della diretta beve tanto vino»

L'indiscrezione sarebbe stata lanciata da Gabriele Parpiglia nel corso del format "Casa Chi" e rilanciata da diverse testate. Queste le parole del giornalista, come riportato dal sito Blogtivvù: «C’è una concorrente, ma non farò il nome, una ex concorrente che ora è fuori dalla Casa, che prima della diretta si... diciamo, prende energia cantando del rap, bevendo tanto vino. Lo fa da quando esce dai camerini fino allo studio. Diciamo che ieri le hanno dato l’ultimo avvertimento e dalla prossima volta, se non vediamo di nuovo seduta in studio, è una molto rock, significa che ha deciso di non andare in più. Siede in seconda fila ed ha le treccine». Alfonso Signorini e il Gf Vip si sono affrettati a smentire queste voci. Ne sapremo di più, probabilmente, nel corso della puntata in programma stasera su Canale 5.

