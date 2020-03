Grande Fratello e Coronavirus, videomessaggio di Alfonso Signorini e scatta il flash mob in giardino: vip in lacrime

Ultimo aggiornamento: 11:05

Anche idelhanno organizzato undopo essere stati aggiornati sulin Italia. Non avendo un balcone e potendosi abbracciare tutti si sono riuniti in giardino per cantare, la canzone diventata il simbolo dell'emergenza. Un momento molto toccante vissuto tra le lacrime e la voglia di far compagnia agli italiani.I concorrenti hanno cantato a squarciagola e stringendo tra le mani un foglio con il testo. Un gesto che ha accomunato la casa più spiata d'Italia ai tanti balconi e finestre del Paese che in questi giorni stanno trasmettendo un senso di comunità. Finita la canzone i Vip hanno dedicato a tutti coloro che combattono un lungo e sentito applauso. «Secondo me la gente ha veramente bisogno di compagnia e questo è il modo per sentirsi vicini», la riflessione di Adriana Volpe.Poco prima in un videomessaggioli aveva aggiornati sui dati dell'emergenza. «I guariti sono di più dei morti», ha sottolineato Valeria Marini nel tentativo di rasserenare gli animi già provati. Altri inquilini invece si sono chiesti il senso di continuare il programma. Patrik a quel punto li ha esortati a restare e a intrattenere il pubblico costretto a casa.