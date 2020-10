Grande Fratello Vip e il Covid, Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma smentiscono: «Negativi e in isolamento»

L'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip dei nuovi concorrenti, Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma è stato rimandato a casa di un sospetto di positività al Covid-19. I diretti interessati fanno sapere, però, di essere in salute. «Ciao a tutti bellini - scrive su Instagram l'ex marito di Simona Ventura - posso rasserenarvi che io e Giulia Salemi siamo negativi. E sereni dal 17 ottobre. Sia ben chiaro». Anche Selvaggia Roma ha rassicurato sulle sue condizioni in un'intervista rilasciata all'Adnkronos: «Ho fatto il tampone prima di entrare al 'Gf Vip' e il risultato è negativo. Scoppio di salute! Basta con questa caccia alle streghe'».

APPROFONDIMENTI BRUTTI RICORDI Grande Fratello Vip, Dayane Mello: «Infanzia da denutrita,... GF VIP Gf Vip, Amedeo Goria scrive alla figlia Guenda: «E'... CANALE 5 Gf Vip, sospetto caso Covid fra i nuovi concorrenti: salta...

«Sembra di assistere a una caccia alle streghe - ha aggiunto la futura concorrente del 'Gf Vip'- ho fatto il tampone ed è risultato negativo. Non ho incontrato nessuno (Bettarini e Salemi, ndr) e sono stata in isolamento per almeno 15 giorni. La produzione non mi ha detto nulla su chi sia risultato positivo al Covid. Ora sono in isolamento per fare tutti gli accertamenti medici che mi verranno richiesti».

Stefano Bettarini, che è stato inquilino della casa nella prima edizione vip, ha menzionato Giulia Salemi e non ha citato l'altra futura concorrente. Gli ha fatto eco sui social l'influencer italo-iraniana. «Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che io sto bene e sono tornata in albergo dove sono in isolamento dal 17 ottobre. Il mio tampone è negativo. Attendo serenamente le decisioni della produzione del Grande Fratello»

Ieri sera Alfonso Signorini ha annunciato in diretta televisiva che lei, Stefano Bettarini e Selvaggia Roma non potevano più entrare nella Casa «per un caso di sospetta positività al Covi d». «Pochi minuti prima di iniziare la trasmissione - ha comunicato il conduttore - abbiamo ricevuto la notizia di un sospetto di positività al Covid di uno dei tre nuovi vip che sarebbero dovuti entrare. Questa situazione necessita di approfondimenti medici per la sicurezza della persona coinvolta e di chi sta nella Casa. Quindi questa sera i tre ingressi non ci saranno».

Ultimo aggiornamento: 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA