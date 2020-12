Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio attacca ancora Giulia Salemi «È inutile e falsa», l’influencer si ribella

Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio attacca ancora Giulia Salemi. «E’ inutile e falsa», l’influencer si ribella. Il cantautore, eliminato a sorpresa durante la puntata del 18 dicembre, arrivato in studio si è scagliato duramente contro l’influencer. Cristiano Malgioglio è l’eliminato a sorpresa della ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip. Il cantautore vuole sminuire l’esito del televoto dicendo che è il pubblico lo ha votato perché lo ha chiesto lui. Signorini però, una volta in studio, gli mostra la clip del litigio con Giulia Salemi, probabile motivo della sua eliminazione.

Malgioglio non ci sta e anzi parte all’attacco di Giulia Salemi: «È falsissima! E nota solo per Francesco Monte. Lei non è Kim Kardashian o Paris Hilton. Sinceramente è la persona più inutile che conosca. Io ho un'attività artistica meravigliosa – poi rivolgendosi a Signorini - Io non voglio dare popolarità a questa signora, per me possiamo chiudere. Io tanto stasera l'avrei nominata lo stesso». La Salemi si ribella ma con grande educazione prova a spiegarsi con lui «Non capisco il perché di questa cattiveria visto che ci eravamo chiariti», ma Malgioglio non molla e continua «Leggi un po’, fatti un po’ di cultura perché tu cultura zero!». Ancora una volta la Salemi risponde con calma «Certo, questo è vero e lo farò sicuramente»

