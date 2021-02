GF Vip, il confronto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sorprende i fan: «È uscito fuori il sentimento che provavo per te»

Al Grande Fratello Vip Dayane Mello e Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) sono ai ferri corti. Dopo la puntata l'attrice si è sentita tradita, mandata in nomination dalla sua amica con Stefania Orlando. Il tanto atteso chiarimento è arrivato poche ore fa, ma non la pace sperata. La delusione di Rosalinda è troppo grande e l'amicizia è messa a dura prova. Dal canto suo Dayane continua a spiegare la sua decisione.

Rosalinda si sente pugnalata alle spalle, mentre Dayane ha fatto una scelta motivata più dalla volontà di eliminare Stefania Orlando e d'istinto. «È uscito fuori il sentimento che provavo per te, ma tu sai queste cose, non è una novità», ha detto Mello. «Hai detto che mi comporto da attrice e mi hai fatto tornare indietro, hai anche detto che io ti ho abbandonata. Tuo fratello mi ha ringraziata per esserti stata vicina come avrebbe voluto fare lui e poi mi ha accusata di approfittare di te. Ho compreso la tua necessità di avvicinarti ad altre persone, ma allora perché tu non hai capito che anche io ho avuto la stessa necessità?», la replica di Rosalinda.

«Ti beccherai Stefania in finale e cosa avrai risolto?», ha detto Rosalinda, convinta di uscire sconfitta dal duello. Per l'attrice Dayane avrebbe dovuto pensare a salvare lei, ma comprende. «Vuol dire che l’affetto che senti per me è inferiore all’astio che provi verso Stefania», insiste. Quando però sembra essere probabile la pace, le due alzano di nuovo i toni della discussione. Il perdono e la pace non ci sono.

