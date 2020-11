Gf Vip, diretta ventesima puntata: Selvaggia Roma ai ferri corti. Contro di lei Elisabetta Gregoraci ed Enock. Briatore svela la sua verità

Grande Fratello Vip, ventesima puntata: Selvaggia Roma ai ferri corti. Contro di lei Elisabetta Gregoraci ed Enock. Briatore svela la sua verità. Questa sera in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il reality show.

L'arrivo di Selvaggia Roma nella Casa del Grande Fratello Vip non è certo passato inosservato: dal primo momento, non ha risparmiato frecciatine e rivelazioni che non hanno lasciato indifferenti alcuni degli altri coinquilini. In particolare, si è più volte punzecchiata con Elisabetta Gregoraci fino ad arrivare a un duro scontro alcuni giorni fa. Tra le due l'atmosfera è tesissima soprattutto per via di Pierpaolo, legato da "un'amicizia speciale" alla Gregoraci e da una millantata passata liason alla Roma. L'ex velino è infatti finito inevitabilmente al centro delle discussioni tra le donne.

A proposito di Elisabetta, nei giorni scorsi, si è parlato di una nuova proposta di matrimonio che Flavio Briatore le avrebbe fatto prima di entrare come concorrente a "Gf Vip". L'imprenditore darà la sua versione dei fatti.

Come se non bastasse, Selvaggia ha "messo nei guai" anche Enock sostenendo di avere avuto un flirt con lui, nonostante fosse impegnato. Stasera la fidanzata di Enock farà le sue rivelazioni.

Ultimo aggiornamento: 15:50

