Grande Fratello Vip, ventiseiesima puntata: Maria Monsè la più votata. La finale il 14 marzo 2022

Grande Fratello Vip, ventiseiesima puntata: Maria Monsè la più votata (13 nomination per lei). La finale il 14 marzo 2022. Finiscono in sei in nomination: Sophie, Maria, Carmen, Francesca, Gianmaria e Miriana. Lunedì 13 dicembre ci sarà una eliminazione e i vip dovranno decidere se restare nella casa o abbandonare il gioco.

APPROFONDIMENTI LA GAFFE Gf Vip, bestemmia dal microfono della regia: concorrenti scioccati,... GOSSIP Gf Vip, Delia Duran ha tradito Alex Belli con un altro uomo.... LA RIVELAZIONE Gf Vip, Sophie si sfoga e smaschera Alex Belli e Soleil:...

Leggi anche > GF Vip, Delia bacia un altro uomo, ma Alex Belli non ci crede: «Questi baci sono finti»

GRANDE FRATELLO VIP, LA CRONACA DELLA DIRETTA DI VENERDI 10 DICEMBRE

01.35 La ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip termina qui. La diretta di Leggo.it torna lunedì 13 dicembre. Grazie per essere stati con noi

01.32 Signorini non si accorge che è collegato con la casa e svela i nominati

01.24 I vip dovranno dare una risposta il prossimo lunedì

01.13 Confermata quindi la finale per il 14 marzo

01.11 Miriana e Giucas, i sensitivi della casa provano a indovinare. Per Miriana è marzo, anzi il 13 marzo. Per Giucas la prima settimana di marzo. Poi calibrano la data 14 marzo MIriana, 7 Giucas

01.01 I ragazzi guardano il best of di questi tre mesi

00.59 E' il momento di aprire la busta rossa. All'interno c'è la data della finale del Grande Fratello Vip che i concorrenti ancora non conoscono

00.57 I nomination finiscono: Sophie, Maria, Carmen, Francesca, Gianmaria e Miriana

00.56 Katia nomina Maria, Soleil Gianmaria

00.49 Marini/ Urtis, Aldo e Giucas votano la Monsè

00.46 Manuel nomina Miriana. Maria nomina Carmen

00.41 Manila, Gianmaria, Lulù, Miriana, Francesca rinominano Maria

00.32 Alex nomina Francesca. La Cipriani però non ci sta: «Soleil ha detto delle cose irripetibili, non devono uscire dalla bocca quelle frasi». Signorini cerca di smorzare la polemica: «Non possiamo parlare di bullismo nei vostri confronti, il bullismo è ben altro, che poi certe frasi facciano pena nessuno lo discute. Che Soleil abbia detto cose infelici non ci piove».

00.30 Sophie, Jessica, Biagio, Carmen, Davide nominano Maria

00.24 Gli immuni della casa sono Aldo e Giucas. Gli immuni delle opinioniste sono: Valeria Marini/ Urtis e Katia Ricciarelli

00.14 Signorini si commuove nuovamente. Katia: «Vorrei sparire così in una nuvola, andarmene. Io ho due persone sole che contano nella mia vita e aloro chiedo scusa se ho pensato di finire. Quando passeggio col cane vedo il lago e penso che bello se io me ne andassi ora lì, poi penso che sarebbe un'ingratitudine. Uscirò da questa casa con un bagaglio enorme di gratitudine. A loro anche chiedo scusa del mio carattere un po' così, severo, ma non da diva»

00.10 Rivediamo la clip della confessione di katia Ricciarelli fatta la scorsa puntata Katia Ricciarelli choc: «Prima del Gf Vip non avevo più voglia di vivere». Signorini scoppia in lacrime

23.59 Soleil salva Maria e Biagio, mentre condanna al televoto Sophie

23.57 Il pubblico ha votato chi è il preferito, a vincere è: Soleil con il 30%

23.56 Televoto chiuso. Maria, Biagio, Jessica, Miriana, Soleil e Sophie spalle al led

23.47 Sopresa per Davide Silvestri: il cugino Kekko dei Modà gli ha inviato un lungo videomessaggio.

23.42 Lulù: «Per lui provo dei sentimenti molto forti, ovviamente sono molto felice e questo mi basta»

23.40 Bortuzzo: «Quello è stato un momento in cui ci siamo ritrovati e capiti. Per rispetto a una mia idea ho giudicato un atteggiament che ho anche io lei esplode e io implodo, quando invece bastava dell'amore»

23.35 Si parla di Lulù e Manuel Bortuzzo, complice una crema rassodante, i due si sono avvicinati nuovamente

23.19 Si volta pagina, clip sulle nomination di massa a Maria Monsè. L'unica a difenderla è Soleil

23.15 Giucas ci sta credendo e inizia a piangere, Signorini gli rivela che è tutto uno scherzo

GF Vip, Delia bacia un altro uomo, ma Alex Belli non ci crede: «Questi baci sono finti»

23.11 Momento scherzo per Giucas, Alfonso gli fa credere che casa sua è stata occupata abusivamente

22.50 Soleil supporta Alex: «E' una provocazione triste e squallida. Se è vero allora dovrebbe dire qualche parola in più»

22.35 Belli: «Delia mi devi fare vedere ben altro. Questi baci sono più finti di una banconota da due euro». Delia si è rifiutata di andare in studio, Belli deluso: Fai questi fake gossip che io odio, io almeno sono vero. Hai fatto un confronto con SOleil da super indisponente, non sei tu, quando tu sei vera vinci, io ti invito a venire qui. Qui vivo una cosa molto pura, l'amore per Soleil va oltre questa cosa qui, quando vedo queste foto non c'è nessuna complicità. Lui non è il tipo di Delia, se vuoi farmi una provocazione sei sulla strada sbagliata perchè io ho bisogno di averla qui»

22.32 Signorini mostra ad Alex le foto di Delia che bacia un altro uomo

22.29 Insieme a Signorini commentano insieme la loro situazione, con il conduttore che allude a un possibile triangolo all'esterno. Ma Soleil è categorica: «No, un uomo lo voglio tutto per me»

GF Vip: Soleil contro Sophie, ma il padre della Codegoni la "fulmina" su twitter: «Meglio rifarsi le tette che i mariti degli altri»

22.25 Clip sulla coppia

22.15 Belli e Soleil in Mistery

22.11 La discussione prosegue la Marini continua a sottolineare la mancanza di rispetto di Soleil che però non ha alcuna intenzione di fare retromarcia: «Stai al tuo posto»

22.09 Il padre di Sophie ha commentato: «Meglio rifarsi le tette che i mariti degli altri». Il commento di Soleil: «Questo padre è caduto davvero in basso ed è peggio della figlia»

22.07 Signorini: «Voglio sdrammatizzare ma non mi sembra questo il momento opportuno di parlare di chirurgia. Quindi basta»

22.03 Interviene la Marini: «E' una provocazione fuori luogo fatta da Soleil ha rovinato un momento magico, ho provato a parlarci, ma non era il momento». La Cipriani: «Sono stanca di sentire queste offese, non si offendono le persone, sono stufa»

22.01 Sophie: «Mi sono sentita umiliata» , Soleil: «Fare retromarcia su una battuta? Sono peggio gli insulti che ha fatto lei fuori luogo. Adesso vogliamo rendere la situazione più grande di quello che è? La ia non era una offesa sulla plastica ma sulla mancanza di personalità»

22.00 In particolare si parla della lite tra Soleil e Sophie. Soleil ha detto: «Sei più piena di plastica che di personalità»

21.57 I vipponi hanno posato per la copertina di Natale di CHI. Vediamo la clip

21.55 Signorini comunica che nella busta c'è la data della finale del GF Vip

21.52 Collegamento con la casa

21.49 Si parte

21.45 Le anticipazioni di Signorini: Delia Duran paparazzata a baciare un uomo che non è Alex. Questa sera i vipponi scopriranno che il GF terminerà il 14 marzo

Leggi anche > GF Vip, Alex Belli in crisi vuole uscire dalla casa: «Vorrei che Delia mi portasse via». Signorini lo incoraggia a restare

I nominati di questa settimana sono: Maria ( con 13 nomination), Biagio, Jessica, Miriana, Soleil e Sophie. Il televoto di questa sera però non prevede eliminazioni, ma il vip salvo potrà mandare in nomination diretta uno degli atri nominati.

Ad accendere gli animi nella Casa di Cinecittà sono o almeno potrebbero essere due servizi fotografici. Il primo, realizzato ieri, ha visto i vipponi protagonisti e ha aperto lo scontro tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni che non se le sono certe mandate a dire. L’altro servizio fotografico che potrebbe scatenare reazioni importanti è quello apparso oggi su una testata web in cui è ritratta Delia, la moglie di Alex Belli, mentre bacia un uomo sconosciuto. Come reagirà il bell’attore?

Inoltre, questa sera sarà comunicato ai “vipponi” l’allungamento di questa edizione di “Gf Vip”. Quali saranno le reazioni dei concorrenti alla notizia? Un’importante sorpresa per Davide Silvestri: il cugino Kekko dei Modà gli ha inviato un lungo videomessaggio.