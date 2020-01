GF Vip, eliminato Ivan Gonzalez: nominati Patrick, Fernanda Lessa e Barbara Alberti

Grande Fratello Vip , la cronaca della sesta puntata. Vanno al televoto Patrick, Fernanda e Barbara.

01.20 Signorini, Pupo e Wanda salutano tutti, a lunedì!

01.15 Paolo e Licia raggiungono Michele e Rita in suite per una notte magica.

01.09 Vanno al televoto Patrick, Fernanda e Barbara.

01.07 Mummy nomina Patrick.

Pago nomina Andrea Denver.

01.07 Entra in studio Ivan, ma dopo una battuta sul suo feeling con Clizia, viene subito congedato.

01.04 Continuano le nomination maschili.

Antonio Zequila nomina Patrick

Patrick nomina Michele Cucuzza

01.02 Michele Cucuzza e Rita Rusic entrano nella suite, dove passeranno la notte.

00.51 È il momento delle nomination maschili nel confessionale.

Fabio Testi nomina Pago.

Andrea Montovoli nomina Andrea Denver.

Michele nomina Patrick.

Paolo nomina Fabio Testi.

Andrea Denver nomina Fabio Testi

00.46 ​Barbara si rifiuta di votare, perché vuole lasciare il gioco. Alla fine vota Paola Di Benedetto. Signorini furioso: «Ci sono delle regole e vanno rispettate. Ascoltami, non essere maleducata».

00.30 Ecco le nomintation delle donne. Adriana nomina Rita perché non mi ha raccontato nulla della sua vita privata.

Paola nomina Barbara perché dice che lancia la pietra e nasconde il braccio.

Clizia nomina Barbara perché dice che le ha confessato che vuole lasciare.

Antonella nomina Barbara perché lei è come me, io e lei creiamo il caos.

Licia Nunez nomina Carlotta perché la sua necessità è ricongiungersi con i suoi familiari.

Rita nomina Carlotta perché è la persona che mi piace meno nella Casa.

Carlotta nomina Rita perché non c'è feeling.

Fernanda nomina Antonella.

00.24 Tempo di nomination. Gli uomini votano gli uomini e le donne votano le donne. Per le donne il voto è palese.

00.22 Alfonso Signorini annuncia il ritorno della suite.

00.13 È il momento della storia di Pago. Signorini: «Noi tutti ci immedesimiamo nel tuo tormento». Il cantante guarda un video di Serena Enardu e scoppia a piangere: «Avrei voluto vederla spuntare da qualche parte».

23.53 Si passa a parlare del rapporto di Paola Di Bendetto e Fede. Il cantante manda un messaggio romantico a Paola e lei scoppia in lacrime. «Sono orgoglioso di te».

23.45 The show must go on. Si cambia rapidamente argomento e Signorini parla delle particolari nomination avvenute durante la settimana. Fernanda Lessa è stata la più nominata e questo comporta un'amara conseguenza: è la prima al televoto della serata.

23.42 Tempo di eliminazioni. Ivan Gonzalez è l'eliminato della serata. Andrea Denver in lacrime.

23.36 Si cambia argomento per alleggerire l'atmosfera. Si passa a parlare delle docce hot. In un filmato divertente si vedono Michele Cucuzza e Antonio Zequila che guardano con "piacere" le docce di Carlotta Maggiorana e Paola Di Benedetto. Michele: «Guardavamo se avevano finito...». Ma nessuno ci crede, risate in studio.

23.20 Licia Nunez legge il post in cui la fidanzata Barbara la lascia con un post su Instagram. Ma lei non ci crede: «Non credo sia un addio, non capisco neanche di cosa stia parlando. Non so quale gesto possa averla ferita».

23.14 Si parla di Licia Nunez. Alfonso Signorini le rivela che la fidanzata l'ha lasciata via social.

23.00 Entra nella Casa il fidanzato di Antonella Elia, i due si scambiano il bacio più lungo nella storia del Gf. Sono completamente sporchi di rossetto, ma la scena romanticissima commuove tutti. Il fidanzato Pietro Delle Piane commenta: «Lei pensa di essere brutta e grande di età, io la vedo piccola e mi piace tantissimo».

22.50 Un momento molto commovente. In un confessionale Antonella Elia racconta la sua storia: «Non ho i genitori e neanche i parenti. Non ho mai sentito la sensazione di calore». Alfonso Signorini in lacrime

22.44 Adriana Volpe replica ad Antonella Elia: «Fernanda Lessa per me è una tosta perché è 480 giorni che non beve e più giorni sta qui e più può passare il messaggio che si può risalire dal baratro».

22.40 Si parla di Antonella Elia. Lei spiega perché si è innervosita con Adriana Volpe e Pago: «Mi sarebbe piaciuto, che sapendo del mio disagio con Fernanda Lessa, l'avessero votata».

22.35 Alfonso Signorini dà la sua versione dei fatti sul caso Marini: «È ipocrita dire che nessuno di noi ha mai detto che un collega è un cesso. Ma lo facciamo nelle nostre case. Voi siete sotto le telecamere e dovete stare attenti. Ma apprezzo Antonella Elia che è stata sempre se stessa».

22.20 Alfonso Signorini mostra a Paola Di Benedetto il post al vetriolo di Fede contro Antonio Zequila. Paola Di Benedetto rassicura il fidanzato: «Non mi ha mancato di rispetto».

22.10 Antonella Elia s'infuria dopo aver visto i commenti della trasmissione di Chiambretti, La Repubblica delle donne. «Non è che adesso per prendermi per il cul*** dovete dire che io sono contro le donne. Sono a favore delle donne. Francesca Barra la rivedo quando esco da qui».

22.04 Anche Wanda Nara rimprovera i coinquilini: «Ci sono ragazze fuori che vedendo che criticate sul peso una donna che sta così bene, possono rimanere colpite».

22.00 Pupo rimprovera Antonella Elia e Antonio Zequila: «Non vi fa onore parlare alle spalle delle persone. Adriana Volpe educali tu».

21.55 Si entra nel vivo. Signorini mostra a Rita Rusic le immagini del duello con Valeria Marini. Poi il commento dei coinquilini. Adriana Volpe: «1 a 0 per Rita, una mamma elegante». Antonella Elia: «Io sarei stata più dura...». E Alfonso svela: «Ci avete pensato voi ad assestare il colpo, non siete stati molto carini, vediamo le immagini».

21.50 Pupo smentisce la lite con Signorini. «Amo quest'uomo» dice e bacia sulla bocca il conduttore.

21.48 Si comincia! Alfonso Signorini dà il benvenuto ai telespettatori con un riepilogo delle ultime novità.

