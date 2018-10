Grande Fratello Vip, Elia Fongaro e Jane Alexander: prima notte bollente sotto le lenzuola

Giovedì 25 Ottobre 2018, 17:05 - Ultimo aggiornamento: 26 Ottobre, 15:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande Fratello Vip, prima notte di fuoco tra Elia Fongaro e Jane Alexander? Pare che l'attrice italo-inglese e l'ex velino abbiano rotto gli indugi, dando libero sfogo alla passione che si sprigionava in ogni singola coccola degli ultimi giorni. Elia e Jane avrebbero passato la notte abbracciati e non solo...Movimenti sospetti sotto le lenzuola farebbero pensare davvero a unae. Morsi, coccole e abbracci roventi. Ma il finale, almeno per il povero Elia, non sarebbe stato dei migliori. Jane, infatti, forse turbata per essersi spinta così in avanti, avrebbe interrotto sul più bello l'incontro notturno con l'ex velino. Che, abbattuto, avrebbe lasciato il letto e si sarebbe chiuso da solo in bagno.Negli ultimi giorni, la vita di Jane Alexander ha subito enormi cambiamenti. Il fidanzato dell'attrice le ha chiesto di sposarlo, urlando al di là del muro di Cinecittà. L'attrice, confusa, non avrebbe gradito una proposta così vistosa, dal momento che prima di entrare nella Casa ci sarebbero stati dei problemi tra i due. E si sarebbe consolata tra le braccia di Elia Fongaro. Fuoco di paglia o nuovo amore? Staremo a vedere.