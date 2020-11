GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: «Mi ha chiesto di sposarlo dopo il lockdown»

Al Grande Fratello Vip nuove rivelazioni di Elisabetta Gregoraci sull'ex marito Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci infatti ha confessato che Flavio Briatore le avrebbe chiesto di sposarlo nuovamente dopo lo scorso lockdown causato dal coronavirus.

Da quando è entrata nella Casa Elisabetta Gregoraci l’ombra del suo ex, Flavio Briatore, non è mai mancata. La showgirl, in giardino assieme all’amica Giulia Salemi e Francesco Oppini, si è lasciata andare a confidenze sulla sua vita privata e ha appunto confessato la proposta di matrimonio (la seconda) da parte dell'imprenditore.

Elisabetta e Briatore hanno infatti divorziato, ma dopo il lockdown totale dello scorso marzo Flavio, anche per riunire la famiglia, le avrebbe di nuovo chiesto la mano, ottenendo però stavolta un rifiuto. Sarebbe questo, secondo gli utenti della rete, il famoso segreto confessato dalla Gregoraci al suo “spasimante” Pierpaolo Petrelli.

Ancora particolari sulla passata love story fra la Gregoraci e Briatore, dopo le voci dell’esistenza di un contratto post divorzio, con divieto di Elisabetta di farsi vedere a fianco di altri uomini per un periodo di tre anni.

