Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: il mistero del contratto post divorzio. «Per lui sono sua»

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip accenna la sua passata storia con l’ex marito Flavio Briatore e sembra in qualche modo confermare l’esistenza del tanto chiacchierato contratto post divorzio, che sembrava prevedere - tra le altre cose - che lei rimanesse single per almeno tre anni dopo la separazione.

L’occasione per Elisabetta Gregoraci è stato un bagno di sole in giardino assieme alla nuova inquilina, Giulia Salemi. La Salemi le chiede se è libera di frequentare chi vuole e lei, sorridendo, risponde con un «cambiamo argomento».

Elisabetta poi sottolinea che, dopo la separazione, non è mai stata sorpresa con nessuno: «Sono tre anni, tu mi hai mai visto con qualcuno?». Giulia le fa notare le molte paparazzate assieme Francesco Bettuzzi, che infatti ha confessato di aver avuto con lei una relazione: «Uno solo – oppone la Gregoraci - con cui sono stata fidanzata due anni, ma è finita malissimo quindi figurati….».

La Gregoraci poi fa sapere all’amica che il suo ex (che lei chiama FB) è molto “attento”: «FB è molto possessivo. Per lui sono sua». I due sono comunque rimasti molto legati, tanto da trascorre le feste assieme ai parenti: «Sai siamo stati insieme per 12 anni, ero una ragazzina. È la famiglia».

