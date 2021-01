Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e la querela a Giulia Salemi. Parla l'avvocato

Durante l’ultima puntata al Grande Fratello Vip si è parlato di una querela di Elisabetta Gregoraci all’indirizzo di Giulia Salemi, nuova fidanzata di Piepraolo Pretelli, con cui ha avuto un acceso confronto in diretta.

Sul caso dell’eventuale diffida da parte di Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi è stato sentito l’avvocato Marcello D’Onofrio, molto informato sulla situazione dato che è il legale delle due "litiganti": "Non è successo niente - ha spiegato l’avvocato durante un’intervista a "Fanpage.it" - Elisabetta è una persona estremamente corretta e sincera. Come aveva già spiegato quella sera davanti alle telecamere, le aveva dato fastidio il fatto che troppo spesso Giulia avesse parlato di lei e, avendola trovata a volte offensiva, le ha semplicemente detto di avere dato tutto a me, parlo dei video ‘incriminati'...".

"È ovvio che, essendo l’avvocato di entrambe, non posso andare oltre che dei semplici avvertimenti. Elisabetta ha solo voluto far capire a Giulia che quando sarebbe uscita le avrei spiegato quali sono state le frasi che Giulia non avrebbe mai dovuto dire, ma è ovvio che qualora vi fossero offese da parte di Giulia che vanno al di là di semplici opinioni ed Elisabetta decidesse di procedere per vie legali, non potrei essere io a rappresentarle. Ma questo sicuramente non accadrà. Tutto qua".

