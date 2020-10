Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Piepaolo Pretelli, ecco la verità: «Sono innamorata fuori dalla Casa»

Al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci allontana Pierpaolo Pretelli e dà anche una notizia inattesa: “Ho un amore fuori dalla Casa”. Da quando è entrata nel reality Elisabetta Gregoraci si parla di un flirt con Pierpaolo Pretelli, ma sembra proprio che difficilmente li vedremo fidanzati.

Mentre gli altri coinquilini stavano facendo un gioco, Pretelli si è avvicinato ad Elisabetta cercando, come successo nei giorni precedenti, di starle vicino abbracciandola e scambiandosi baci, ma stavolta le cose non sono andate come sperava. Elisabetta infatti l’ha buscatatene stoppato, per poi gelarlo: “Non abbracciarmi che poi da casa pensano a un flirt. Noi non abbiamo nessun flirt, io sono innamorata fuori dalla Casa”.

Non si sa a chi si riferisca Elisabetta (potrebbe parlare semplicemente del figlio Nathan Falco), ma si è resa conto che la sua frase ha avuto effetto sui compagna di reality, stupiti dalla sua affermazione e sul povero Pierpaolo. Anche in vista di future dirette serali ha infatti sottolineato: “Ecco, ho sganciato la bomba”.

