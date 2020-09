Grande Fratello Vip, Enock Balotelli rischia la caduta in giardino: la reazione dei coinquilini

Al Grande Fratello Vip il concorrente Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, si è reso protagonista di un episodio molto divertente sfilando con i tacchi alti per la casa più spiata dagli italiani. Ha ottenuto l'obiettivo di far ridere i coinquilini, ma non senza rischi. Stava per cadere amminando e facendo le scale in salita e in discesa. Gli altri concorrenti hanno temuto il peggio quando lo hanno visto su altissime scarpe di colore arancione.

Tra le urla e gli applausi qualcuno ha commentato «Così sei alto due metri». E poi ancora: «Che impressione, mamma mia». Qualche brivido tra il giardino e la piscina, ma nessuna brutta conseguenza. Il fratello di Mario Balotelli è tra i più apprezzati dal pubblico e dagli altri concorrenti. Non solo per l'aspetto fisico, ma anche per il suo modo di fare.



Ultimo aggiornamento: 17:11

Il giovane, tuttavia, si è trovato in mezzo suo malgrado a una storia che ha protagonisti il fratello e Dayane Mello. La modella ha raccontato il flirt avuto con il calciatore e mentre andava in diretta la seconda puntata del Grande Fratello Vip, Balotelli ha pubblicato un tweet con l'hashtag #GFVIP dicendo: «La mia ragazza ti saluta e ti aspetta anche lei con le pistole».