Gf Vip, Enock e il presunto flirt con Selvaggia Roma. La fidanzata Giorgia Migliorati Novello lo difende

Giorgia Migliorati Novello, fidanzata di Enock Barwuah non crede alle parole di Selvaggia Roma, da poco entrata nella casa del Grande Fratello Vip. Selvaggia Roma ha fatto capire di aver avuto un flirt con Enock Barwuah proprio mentre era fidanzato con Giorgia Migliorato Novello, ma lei lo difende: “Cerca popolarità e questo reality avrebbe potuto dargliela senza la necessità di utilizzare certi metodi”.

Giorgia Migliorati Novello sapeva dell’amicizia fra Enock e Selvaggia: “Io, prima di essere fidanzata con Enock, ero una sua amica: lui con me si confidava e mi parlava un po’ di tutto! – ha spiegato in un’intervista a “Chi”- Un giorno la Roma è stato argomento dei nostri discorsi. Quindi si: lo confermo, sapevo che loro due si conoscevano e che si sono scambiati alcuni messaggi. Ero e sono tuttora molto tranquilla e serena, conosco nel profondo Enock e so che tutto quello che sta dicendo è la realtà dei fatti”.

Lei crede al fidanzato (“Ci sono stati messaggi e una serata passata in compagnia: quelli si, e io ne ero al corrente. Il bacio invece no. Quello non c’è stato e tantomeno l’invito in hotel da parte di Enock”) e dà la sua versione dei fatti: “Quest’estate Enock si trovava nella capitale con degli amici, la sera sono andati a ballare e al loro tavolo si è aggiunta la Roma con altri amici. Enock quella sera è stato malissimo, è rimasto comunque al tavolo sino a fine sera e poi è andato in hotel. Mi ha chiamata la mattina successiva raccontandomi della serata e ricordo bene che mi disse della presenza anche di questa ragazza che si era diciamo “intrufolata” al tavolo”….”.

Selvaggia è in cerca di visibilità: “Cerca visibilità. Qualsiasi notizia, vero o falsa che sia, all’interno di un programma come il GFVip attira attenzione fa share. Lei cerca popolarità e questo reality avrebbe potuto dargliela senza la necessità di utilizzare certi metodi. Evidentemente lei pensa che un certo tipo di scoop funzioni ancora! Lei è libera di agire come vuole: così come allo stesso tempo il pubblico sarà libero di giudicare…”

