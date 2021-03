GF Vip, la festa dopo la finale interrotta dalla polizia: il racconto di Maria Teresa Ruta a Pomeriggio 5

Il Grande Fratello Vip dei record è finito con la vittoria di Tommaso Zorzi, ma alla festa post puntata si è presentata la polizia. «Hanno chiamato la questura perché c'era un assembramento anti Covid», ha detto Maria Teresa Ruta da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. I concorrenti, infatti, si sono trattenuti dopo la diretta di ieri sera per cenare tutti insieme. Quelli che hanno partecipato a questa edizione però sono tantissimi e avrebbero spinto le forze dell'ordine a intervenire.

«La polizia ci ha detto: Questo è un assembramento, ci hanno dato 10 minuti di tempo e ci siamo imboscati nelle stanze. Eravamo tutti quelli della casa e tutti tamponati e stavamo cenando», ha precisato Maria Teresa Ruta. L'ennesimo colpo di scena del reality in piena pandemia. I finalisti sono stati reclusi per più di cinque mesi dentro la casa più spiata d'Italia e hanno lasciato il mondo fuori. Dentro erano abituati ad abbracciarsi e a stare vicini. Per partecipare alla serata, inoltre, si sono sottoposti al tampone.

