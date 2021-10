Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani preoccupata per Lulù Selassié: «Vomita dopo i pasti, ha bisogno di aiuto»

Lulù Selassié starebbe attraversando un momento di crisi all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Lei stessa lo avrebbe confessato a Manuel Bortuzzo, con cui sta vivendo un'amicizia speciale, ma ad accorgersi che qualcosa non va è stata anche Francesca Cipriani che ha notato che Lulù spesso vomita dopo i pasti.

L'ex pupa ha raggiunto alcune coinquiline nella camera blu ed ha rivelato che Lulù avrebbe vomitato dopo aver mangiato. Francesca è sembrata molto preoccupata per la ragazza: «Non so se Lulù sta bene. Piccolina, è andata in bagno a vomitare dopo aver mangiato. Cucciola io me ne sono accorta. Ragazze è vero, è sì, ha bisogno di aiuto secondo me, davvero».

La stessa cosa aveva notato Andrea Casalino che le aveva detto prendendola in disparte prima di uscire: «Tesoro ma non è che sei stata in bagno a vomitare? Te lo chiedo perché credo di averlo capito. Mi raccomando Lulù, non è che stai a vomità? Nel senso, perché è una cosa che penso. Te lo dico con il cuore in mano. Perché a volte sai, sono cose che fanno preoccupare. Allora mangia amo». In quell'occasione però Lulù aveva replicato: «Io ho vomitato? Ma no tranquillo. Se vomito lo dico, sul serio. Anzi ti dirò che adesso ho anche fame, quindi sono tranquilla». Ma il problema sembra essere in realtà ben più grande.