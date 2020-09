Grande Fratello Vip, i misteri di Francesca Pepe: non ha vinto Miss Europa 2016 e la relazione con Sgarbi...

Al Grande Fratello Vip aleggia il mistero su Francesca Pepe. Entrata nella diretta di venerdì scorso, di professione modella, ci sono alcuni dubbi su delle sue dichiarazioni relative alla vittoria di Miss Europa 2016 e alla sua love story con Vittorio Sgarbi.

Francesca ha raccontato di aver vinto Miss Europa nel 2016, ma se si fa una veloce e semplice ricerca su Google, la vincitrice dell’edizione, che si è tenuta a Beirut in Libano, risulta essere la francese Diana Starkova che, come si legge sul web «è stata incoronata Miss Europa 2016 durante un evento spettacolare con oltre 30 vincitori nazionali di diversi paesi. Il vincitore è stato incoronato con una tiara firmata da Chopard, incastonata con 678 diamanti montati su 130 grammi di oro e stimati 350 000 EUR». Di Francesca, stando alla rete e Wikipedia, non c’è traccia neanche negli anni precedenti o successivi.





C’è poi il mistero riguardo alla liaison con Vittorio Sgarbi. Secondo le cronache i due avrebbero avuto una relazione, ma c’è qualcosa che non quadra. Da un lato domenica Sgarbi era ospite di Barbara d’Urso, che stranamente non gli ha chiesto niente a riguardo. Dall’altro sui social stanno circolando alcuni scatti che vedono Francesca assieme a Vittorio Sgarbi e Tommaso Zorzi, coinquilino con cui ha avuto più di un battibecco dal momento del suo ingresso. Che rapporto c'era tra loro prima di entrare nella Casa? La stessa Francesca in fondo, parlando della relazione con Sgarbi proprio con Zorzi ha spiegato: «A quel punto una giornalista gli ha chiesto: che bella, ma è la tua fidanzata? e lui ha risposto: vorrei che lo fosse, comunque sì è la mia fidanzata. Insomma è stata una cosa montata ad hoc, un servizio di gossip come tanti altri. Io non so neanche come si sia creato tutto questo. Era una battuta però».



Ultimo aggiornamento: 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA