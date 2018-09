Grande Fratello Vip, dietro il no a Francesco Monte ci sarebbe Antonio Ricci

Martedì 11 Settembre 2018, 21:37 - Ultimo aggiornamento: 12 Settembre, 09:51

Si aggiugono nuovi elementi dietro il giallo sulla partepazione di Francesco Monte al Grande Fratello Vip 2018. Dopo la pubblicazione della foto di gruppo e l'indiscrezione di Dagospia che parlava dell'esclusione a sorpresa dell'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, è Alfonso Signorini a svelare nuovi dettagli. Dietro il no ci sarebbe Antonio Ricci.Sul sito 361magazine diretto da Signorini si legge che «Ricci avrebbe posto un veto: o io o lui». Ancora una volta non c'è nessuna conferma da parte dei diretti interessati, ma l'ipotesi non sembra così improbabile. Striscia la notizia lo scorso inverno ha fatto dello scandalo canna-gate all'Isola dei Famosi uno dei suoi cavalli battaglia. Sempre secondo il sito gli unici in grado di fronteggiare il patron di Striscia e convincerlo a deporre le armi sono Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. L'appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi è per lunedì 24 settembre su canale 5.