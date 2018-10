Grande Fratello Vip, Francesco Monte dà della «cavalla» a Giulia Salemi e poi si sbaglia e la chiama «Chechu»

Giovedì 18 Ottobre 2018, 19:01 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2018 20:26

Non c'è pace traSembra che i due si attraggano e si respingano continuamente. Ieri sera una nuova lite ha minato il rapporto che stanno costruendo dentro la casa del Gf Vip. E sono gli stessi ad ammettere una reale mancanza di comunicazione. Nella notte hanno chiarito di essere entrambi molto sensibili sul tema peso corporeo e di offendersi per alcune parole pronunciate davanti a tutti. C'è però una gaffe, sottolineata dal popolo del web, che l'ex tronista ha fatto a sorpresa: ha chiamato l'influencer con il nomignolo diper sbaglio.Sembra infatti che Francesco Monte non abbia ancora dimenticato la sua ex, che lo ha lasciato dopo aver conosciutodurante il reality l'anno scorso. Mentre i due litigavano Monte avrebbe detto «Ma stai scherzando, Chechu?». La Salemi non se n'è accorta, si è arrabbiata invece per il termine "cavalla" usato sempre dal ragazzo.La lite tra Giulia e Francesco è avvenuta in giardino, sotto gli occhi di tutti. Francesco ha deriso Giulia per l’espressione «hai lanciato l’ago» anziché «hai lanciato l’amo» e poi, quando lei si è definita «un piccolo pony», lui l’ha corretta. «Piccolo pony…. avrei dei dubbi. Sei una cavalla». La Salemi ha risposto: «E tu un’arachide», riferendosi alla forma fisica di Monte. «Ma l’arachide sai cos’è?», ha chiesto lui. E poi ancora «Sei una donnona, ma non prenderla come un insulto».