Grande Fratello Vip, Franceska Pepe dopo l'eliminazione: «Libera da quella gabbia di pazzi»

Al Grande Fratello Vip Franceska Pepe ha perso al televoto ed è stata eliminata. Franceska Pepe ha perso la sfida con gli altri nominati, Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco, ma sembra che uscire dalla casa non le sia dispiaciuto affatto.





Le prime parole di Franceska Pepe su Instagram infatti non esprimono tristezza, ma gioia per la libertà riacquisita e felicità per essersi liberata di alcuni colleghi concorrenti con cui non aveva un buon rapporto: «Evviva sono libera! – ha fatto sapere ai suoi follower dalle stories del suo account - Non ce la facevo più a stare in quella gabbia di pazzi, vi giuro non potete capire che bella è la libertà, respirare aria fresca. Non potevo più stare lì dentro, era troppo frustrante. La falsità e la cattiveria delle persone non fanno per me, io non riesco a fingere, a dire cazzat* leccare i culi e mangiare la merd* solo per andare avanti. Scusate ma devo dire quello che penso. La cosa più bella del mondo è essere fuori da quella gabbia di pazzi».

Dopo l’eliminazione Franceska non è riuscita a dormire, ma ha trovato comunque modo per ringraziare i suoi fan: «Grazie a tutti per il vostro affetto e l’amore che mi state dando, è una cosa totalmente inaspettata per me. Continuate a sostenermi perché mi state dando una gioia e felicità che mai mi sarei immaginata. Sono senza parole!».

Ultimo aggiornamento: 12:13

