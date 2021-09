Gf Vip, Gianmaria Antinolfi: «Sesso nella casa, mi hanno chiesto di c***re Sophie Codegoni»

Gianmaria Antinolfi nella bufera per le sue parole su Sophie Codegoni e il sesso al Grande Fratello Vip. L'ex di Belen Rodriguez ha raccontato al Alex Belli di essere entrato nella casa del Grande Fratello Vip con l'intento di «fare casino». Lui non avrebbe problemi a vivere l'intimità davanti alle telecamere, ma sembra che non abbia a disposizione il materiale. Polemica per le parole su Codegoni: «I miei amici mi hanno detto ‘Chiav**i Sophie».

Grande Fratello Vip, il piano di Gianmaria Antinolfi

Gianmaria Antinolfi ha svelato il suo piano e la volontà di avere una relazione dentro la casa: «Io avevo programmato di entrare qua dentro e fare un macello. Ma con chi caz** lo faccio? Di queste qua nessuna… Con Soleil abbiamo chiarito, ma non provo più niente. Con le altre? Con chi? Io ho detto a loro: ‘Se mi date un po' di materiale, io posso fare un po' di casino, ma se non mi mettete un paio di ragazze che mi piacciono io che caz** faccio?' Anche se volessi fare solo un po' di show, ma con chi? O sono tutte occupate, poi nessuna è il mio genere. Uno dice, non è il mio genere ma non è occupata, anche solo per fare un po' di show…».

(Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Grande Fratello Vip, le parole su Sophie Codegoni

Gianmaria Antinolfi ha spiegato di non avere problemi a fare sesso sotto i riflettori: «Per me sarebbe fantastico, essere completamente libero, trovare una qua dentro e divertirmi con lei. Sai come passerei le giornate? Sul divano. Io qua dentro chiav**ei di sicuro. Non mi farei proprio problemi». Antinolfi ha poi precisato che gli amici gli hanno suggerito la concorrente da conquistare: «Loro mi hanno detto "Chiav**i Sophie". Tutti me lo hanno detto».

Grande Fratello Vip, la polemica

Le sue parole hanno fatto il giro del web. Le parole di Antinolfi hanno fatto letteralmente infuriare la mamma della Codegoni, Valeria Pasciuti, che ha sbottato sui social: «Ma cosa siamo diventate? Una merce di scambio per il successo? Ma tu, razza di bruttone del Neolitico, pensi di essere in un night club al Vomero? Sei in un programma con le telecamere e dalle stesse telecamere spero tu sappia chiedere scusa. A me ma soprattutto a mia figlia!».