Grande Fratello Vip, Giulia Salemi contro Dayane Mello: «Ti brucia, ci hai provato con tre persone inutilmente»

Aria di tempesta al Grande Fratello Vip: tutti contro Dayane Mello e l'ultima in ordine di tempo è Giulia Salemi. Tra la modella e l'influencer c'è stato uno scontro molto acceso. Dayane ha accusato la coinquilina di essere «troppo bambina» e Giulia ha replicato senza freni: «Egoista, ti brucia se io sono felice e perché c’hai provato con tre persone e non ce l’hai fatta». La brasiliana, infatti, è stata allontanata anche da Rosalinda Cannavò.

«Dei tuoi scherzetti, dei tuoi sorrisi, mi sono rotta. Ti mascheri dietro i tuoi sorrisi, fai finta di essere felice. Ammetto che hai portato un sacco di felicità a tutti, quando eravamo alla frutta. Però con la Giulia che sei adesso non ho niente da fare. Sei troppo bambina», aveva detto la Mello. Giulia, che ha sostenuto Rosalinda nella sua decisione di allontanarsi definitivamente da Dayane, non è rimasta in silenzio: «Che razza di persona egoista sei? Ti brucia se sono felice? Meno male che ho conosciuto uno come Pierpaolo. Io non posso vivere costantemente giudicata da te. Non venire a insegnarmi a essere donna. Non capisci il mio senso dell'humour ma quando vuoi fai una battuta e ferisci. Tre volte mi hai ferito, volontariamente. Non ultimo, quando ieri mi hai detto "Non siamo amiche"».

«Non iniziare a fare drammi, hai vinto tutto: la tua storia d'amore e la mia amica», ha replicato Dayane facendo riferimento alla neonata storia d'amore con Pretelli e alla sua rottura con Rosalinda. «La tua amica l'hai abbandonata tu e non c'è nessun amore. Io vivrò sempre meglio di te perché non provo cattiveria e invidia. Ti brucia perché ci hai provato con tre persone e non ci sei riuscita?»

