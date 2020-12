Grande Fratello Vip, Giulia Salemi in lacrime dopo l'attacco di Cristiano Malgioglio: «Basta con i tuoi problemi». E Pierpaolo Pretelli la consola

Al Grande Fratello Vip Cristiano Malgioglio attacca Giulia Salemi e l'influencer scoppia in lacrime per le sue parole senza filtri; ma c'è pronto Pierpaolo Pretelli a consolarla dopo che Elisabetta Gregoraci ha abbandonato la casa. Tutto è iniziato perché Giulia è stata rimproverata bonariamente da Filippo Nardi e Samantha De Grenet per non aver buttato una bottiglia, ma la giovane era troppo presa da un confessionale fiume di poco prima. Da qui la reazione di Malgioglio.

«I problemi personali te li devi dimenticare, non sei qui da un analista», ha detto il cantautore. Giulia però si è giustificata sottolineando che i coinquilini avrebbero potuto passare sopra un'unica reazione eccessiva: «Anch'io ho il diritto di avere una giornata no». Filippo è intervenuto dando ragione a Giulia spiegando che era tutto superato. In lacrime Giulia ha ricordato di essere sempre rispettosa dei momenti difficili degli altri. Infine, il chiarimento e le scuse a tutti i compagni d'avventura coinvolti.

Nel frattempo Pretelli, che è sempre più libero dall'ossessione per Elisabetta Gregoraci, è corso subito a confortarla stringendola tra le sue braccia. «Vorrei avere il controllo della mia persona - ha confessato la Salemi all’ex velino di Striscia La Notizia - Provo angoscia. Sarà il Natale, sarà l’albero, vedere la felicità degli altri… Ho tanti pensieri, gli incubi di notte, poi c’è il confessionale, i racconti degli altri. Pensavo di averla superata questa roba del GF». Giulia parlando con Pretelli ha spiegato di fare dei continui paragoni tra la sua vita privata e quella degli altri inquilini.

«Sono sempre io che cerco i miei amici, sono sempre io che mi do più nel rapporto e poi ci rimango male. Sono stanca... Vedo che voi avete mogli, fidanzate e figli ad aspettarvi… Io ho un milione di persone che mi seguono ma poi sono sola. Alla fine oltre mio padre e mia madre, che non si parlano e si odiano, e Matteo non ho nessuno», ha proseguito. «Io ho un figlio che mi riempie il cuore però io alla fine mi ritrovo a casa da solo. Io avevo prospettato una famiglia con lei e non è stato possibile. Credimi che ancora oggi è una cosa che non sono riuscito a superare. Ma tu hai un lato così socievole e devi saperlo usare», le parole di conforto di Pretelli.

