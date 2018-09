Grande Fratello Vip, Giulia Salemi in lacrime: «Non sono strutturata»

Sabato 29 Settembre 2018, 21:40 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2018 22:10

in lacrime al Grande Fratello Vip. Dopo la discussione con sul bigliettino che l'ex naufrago le avrebbe inviato incitandola a essere più sicura , l'influencer avrebbe avuto un altro momento down. Giulia racconta agli altri coinquilini i suoi esordi nel mondo dello spettacolo e all'improvvisoLa gieffina parla del famoso red carpet allae di quanto ha sofferto per le critiche per il suoSecondo, Giulia avrebbe dovuto prevedere la reazione delle persone. «Se non sai gestire la situazione hai sbagliato tu», avrebbe affermato.E Giulia Salemi avrebbe replicato: «, non avevo ufficio stampa, non avevo un buon manager, non avevo uno stylist, non avevo niente... Ero un'improvvisata. Poi però sono sparita in sordina, non ho cavalcato l'onda. Perché mi chiamavano per partecipare alle trasmissioni e mi pagavano un pacco di soldi per andare». Crisi rientrata? Staremo a vedere.