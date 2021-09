Grande Fratello Vip: Greta attacca Soleil, poi sfida Gianmaria «Quella lasciala perdere». La fidanzata dell'imprenditore napoletano fa il suo ingresso nella casa e tiene testa alla tigre Stasi, poi si sofga anche con Antinolfi.

Greta Mastroianni è la fidanzata di Gianmaria Antinolfi, i due si frequentano solo da un mese e mezzo eppure la ragazza ha qualcosa da dire. Durante la diretta della quinta puntata del Grande Fratello Vip Greta ha un primo confronto con Soleil in cui difende il suo fidanzato. (Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

«Ho poche cose da dirti - dice Greta parlando con Soleil - dovresti ridimensionare quello che hai detto (la parola stalker ndr.), usando parole sbagliate hai mancato di rispetto a lui, ci sei stata nove mesi, conosci la sua famiglia. Manchi di rispetto alle persone che davvero hanno subito quello che dici, io tra di voi non mi metto in mezzo. Se lui è uno stalker non ci dormi insieme e non lo cerchi, quindi impara a recitare meglio».

«Mi auguro che il vostro amore sia vero - replica serafica Soleil - che possiate avere la vostra storia e che come donna tu non debba mai vivere momenti che ho vissuto io. Mi dispiace che mi attacchi come donna, ma non vedo il senso della tua presenza, per me possiamo chiudere».

Soleil abbandona la discussione, è Signorini che le chiede di ritornare «Non ci conosciamo e non conosci la mia storia con Gianmaria. Per me è veramente pesante e soprattutto da altre donne sentir giudicare una mia sensazione. Sono stata violata nel mio intimo, mi sono sentita ferita».

«Io non sono mai stato fortunato in amore - commenta Gianmaria che vede il confronto da un'altra room - Avere tante donne non vuol dire avere l'amore. Greta è una dona con la D maiuscola». Parole che però contrastano con «Io non lo so se Greta la amo» dette dall'imprenditore una settimana fa durante un litigio a Soleil. Parole che Soleil ricorda benissimo e ovviamente non si lascia sfuggire l'occasione di punzecchiare l'ex: «Per me è solo una gran para*ulata».

Gianmaria poi corre in giardino per incontrare Greta che invece di coccolarlo lo attacca duramente: «I tuoi amici fuori mi hanno defollowata, ci sono rimasta malissimo. Io ho visto delle cose bruttissime, ho passato i primi giorni a stare male, ho visto delle provocazioni un po' oltre nei confronti di Soleil, perchè tu mi avevi garantito che Soleil non ti avrebbe fatto effetto. Tu hai messo in discussione quasi la nostra relazione. Poi ho visto che hai voluto sviare questa situazione per tirarti su, hai detto ad Alex Belli di portarti materiale e fare un macello». Signorini la interrompe per far arrivare Solei che arriva tutta contenta mangiando uno snack.

Prima di andare via, mentre Soleil continua a provocare, Greta cerca di mettere in guadia Gianmaria: «Devi stare qui e dimostrarmi che tieni a no. Solo una cosa, quella lasciala perdere, non ti fidare».