Grande Fratello Vip, la candidatura di Guendalina Tavassi: «Che ci fate con tutte quelle mummie!?»

Guendalina Tavassi lancia un appello per entrare al Grande Fratello Vip. L'influencer, dopo essere diventata celebre con la sua permanenza al Grande Fratello in versione nip e all’Isola dei Famosi ha chiesto attraverso il social di poter partecipare alla nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

Guendalina Tavassi torna sul social e lancia un appello, quello per poter entrare nella casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signori. Guendalina, che ultimamente ha fatto preoccupare tutti i suoi follower per un’aggressione subita, è diventata famosa con la partecipazione all’undicesima edizione del Grande Fratello, che ancora non prevedeva l’ingresso di vip, e all’Isola dei Famosi.

Dal social la Tavassi ha fatto ben capire di voler entrare nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini assieme alla madre a al fratello Edoardo, anche per dare un po’ di brio alla situazione: «Io se fossi un autore – ha svelato - avrei preso tipo me, mia madre e mio fratello al Grande Fratello! Non sarebbe stata una cosa troppo troppo divertente? Allora voglio accendere questa piccola lampadina agli autori. Anzi, li sto proprio pregando! Prendeteci! Ma che state facendo con quelle due mummie là dentro?».