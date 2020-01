GF Vip 2020, tutti contro Salvo Veneziano. Cristiano Malgioglio: «Disgusto e orribile quello che ha detto»

Una pioggia di critiche sono cadute su Salvo Veneziano, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello e attualmente impegnato come concorrente all’interno della casa del Grande Fratello vip 2020. Salvo si è lasciato andare a frasi poco carine sulla coinquilina Elisa De Panicis e e ha guadagnato le critiche di diversi personaggi famosi tra cui Cristiano Malgioglio e Federica Panicucci.





Parlando di Elisa ai coinquilini ha detto: “Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co 'sto culettino… Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla. Io gli ho visto le budella, le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux”.

Il popolo della rete è insorto e con lui Cristiano Malgioglio, tra l’altro ex concorrente e opinionista del reality. Cristiano è intervenuto su Twitter dove ha scritto: “Disgustoso e orribile quello che ha detto un certo Salvo Veneziano... uno dei partecipanti del @GrandeFratello, nei confronti di una concorrente del #reality Non ho parole. Sono sempre stato vicino alle donne che amo troppo. E lui mi fa semplicemente Schifo”.

Anche Federica Panicucci ha detto la sua durante “Mattino cinque”: “Sinceramente a me questo fa orrore. Trovo assolutamente terribile quello che dice Salvo, con gli altri che ridono. Trovo tutto disgustoso”.

