Antonella Elia contro Francesca Barra al Gf Vip: «Non può prendermi per il c...o»

Antonella Elia contro Francesca Barra al Gf Vip: «Non può prendermi per il c***. La rivedo fuori...». La replica: «Mi stai minacciando». La sesta puntata del Gf Vip parte col botto. Alfonso Signorini mostra ai concorrenti alcuni video tratti dalla Repubblica delle Donne, dove Simona Ventura e Francesca Barra la criticavano per aver definito «un cesso» Valeria Marini.

Antonellina va su tutte le furie e sbotta: «Ho fatto un commento pesante su un genere di donna che a me non piace. Non è che adesso per prendermi per il cul*** dovete dire che io sono contro le donne. Sono a favore delle donne. Francesca Barra la rivedo quando esco da qui».

A stretto giro arriva la risposta di Francesca Barra, che in un post su Twitter replica: «Bene Antonella Elia, mi dicono che minacci anche... Non solo offendi. Cosa vorresti fare quando esci dalla Casa? (Speriamo presto). Che pauraaaa».

Ultimo aggiornamento: 22:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA