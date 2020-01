GF Vip 2020, la fidanzata di Andrea Denver: «Storia non finisce qui. Ho bisogno di fargli domande»

Sembrano arrivare momenti difficili per il recluso nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Andrea Denver. La fidanzata Anna Wolf, rimasta a casa, finora non aveva mai parlato del comportamento della sua dolce metà con la coinquilina Elisa De Panicis, ma stavolta ha deciso di liberarsi di alcuni pesi.

All’inizio parla di amicizia fra i due (“Andrea ed Elisa sono amici, non si vedono spesso, ma sono comunque amici. Ripeto: amici (…) Magari le ha anche chiesto di andare da lui in albergo, ma se l’ha fatto era in amicizia. Devo fidarmi. Per forza”), ma non disdegnerebbe vederci chiaro e per questo non è improbabile che entri nella casa proprio per un confronto: “Mi fido ancora di Andrea – ha fatto sapere a “Chi” - anche se questa storia non finisce qui.

Ho bisogno di fargli delle domande. Non sono il tipo di persona che si arrabbia o che diventa sgradevole. Però ho bisogno di affrontarlo”. Il futuro insieme di cui era certa non è più così sicuro: “Io amo Andrea e quindi potenzialmente potrei vedere un futuro insieme. Certo, dopo gli ultimi avvenimenti… Ma mi fido di lui. Almeno credo”

Ultimo aggiornamento: 17:40

