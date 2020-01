GF Vip 2020, Miriana Trevisan e l’amore fra Pago e Serena Enardu: «Uomo orgoglioso. Sarà difficile il perdono»

Dopo la separazione a “Temptation Island vip”, Serena Enardu ha raggiunto il suo ex Pago, all’interno del Grande Fratello Vip 2020, per parlargli e cercare di riconquistarlo. Il televoto ha deciso di mandarla a casa e non farla rimanere con lui ma sembra che i sentimenti in qualche modo si siano riaccesi. A parlare del loro rapporto la ex di Pago, l’ex stellina di “Non è la Rai” Miriana Trevisan, che col cantante ha avuto un lungo rapporto e un figlio, Nicola.

Miriana, ospite di “Mattino Cinque”, condotto da Federica Panicucci, ha fatto sapere che secondo lei Serena sta soffrendo e spera che tornino insieme, ma sa anche quanto sia orgoglioso il suo ex: “Lui è innamorato, è difficile - ha svelato - perché un uomo orgoglioso. Sarà difficile il perdono. Mi auguro che loro siano felici, vedo in lei tanta sofferenza e mi dispiace”.

Nega anche un ritorno di fiamma fra di lei e Pago, anche se molti tifano per loro: “No, credo che sia molto romantico, ringrazio tutti. Siamo come fratelli, siamo maturati insieme, abbiamo un rapporto che ci lega per nostro figlio”.

