Grande Fratello Vip, Jane Alexander si dichiara a Elia Fongaro. Lui scoppia a ridere e risponde: «Tu sei pazza!»

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 19:40 - Ultimo aggiornamento: 24-10-2018 20:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alsi dichiara ache per tutta risposta le rifila un “Ma tu sei pazza”. Jane infatti è in crisi col fidanzato, che tra l’altro fuori dalla casa con un megafono le ha urlato “Ti amo, sposami”, e sembra proprio che il motivo dell’allontanamento sia l’ex velino.La Alexander ha parlato con i compagni di reclusione dei problemi con l’ex: “Il giorno prima di entrare l’abbiamo passato insieme, ma non abbiamo parlato di determinate cose, anche se lui sa che abbiamo delle problematiche. Non vuole mai parlare, mai discutere, mai litigare, ma ci sono delle situazioni che non riesco a superare, che non mi stanno bene”.Con Francesco Monte e Stefano Sala ha confidato di aver confessato a Fongaro i suoi sentimenti: “Sono andata da lui e gli ho detto che ho capito che mi piace. Lui mi ha detto che sono pazza e si è messo a ridere. Me ne sono andata”.L’ex velino dal canto suo, sempre confidandosi con monte, ha ammesso di avere ancor delle remore per via della sua passata relazione: “Ci devo lavorare perché è passato tempo e non sono più un ragazzino. Voglio bene a Jane e non è poco per me guardare una persona negli occhi come faccio con lei. Non ho pensato al futuro e adesso devo fare delle proiezioni, è stato bello perché si è esposta”.Francesco non manca di sottolineare la sua reazione poco cortese: “Le hai detto "sei pazza", i casi sono tre: o perché hai pensato "oh cazz* che faccio adesso o perché non volevi che lo dicessi a tutti o perché provi le stesse sensazioni. Se le vuoi bene cerca di capire e riflettere bene. Di sicuro il fidanzato ha capito che la sta perdendo”.