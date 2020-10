Grande Fratello Vip, la confessione di Massimiliano Morra: «Tra me e Adua era tutto finto, ma non sono gay». Doveva essere la confessione definitiva della Del Vesco, ma a spiattellare tutta la verità è Massimiliano, che durante la settima puntata mette i puntini sulle i.

Prima di ascoltare la verità di Adua Del Vesco che aveva millantato di una presunta omosessualità di Massimiliano Morra, l'attore ha deciso di confessare tutto: «Io non ho mai usato Adua Del Vesco, a prescindere dalla nostra storia che è stata inventata, - dice Massimiliano - io le voglio molto bene ma ci conosciamo da tanto tempo. Lei lo sa benissimo che io non sono omosessuale, quando poi hai le prove che non è vero, io sono entrato qui con le buone intenzioni di far pace con te, ma lei non aveva nessuna intenzione. La cosa più grave non è che tu hai toccato me nell'intimità, io penso a tutte quelle persone che invece hanno difficoltà di ammettere che lo sono».

«Ho fatto un errore gravissimo - commenta Adua - mi sento umiliata ma mi prendo le responsabilità di quello che ho detto»

Sia Massimiliano che Adua ammettono di essersi prestati per fingere di avere una relazione che non è mai esistita. Signorini sottolinea che di tutto questo la cosa che Massimiliano non può accettare è quello di aver insinuato sulla sua omosessualità. Adua ribadisce di aver commesso una leggerezza. «La cosa importante è che voi siete entrate con due maschere e ne uscite con la vostra verità» dice Signorini.

Al termine di questa discussione i due si sono abbracciati come liberati da un peso

