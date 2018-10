Grande Fratello Vip, Lisa Fusco accusa: «Le bimbe di Giulia De Lellis mi hanno eliminata»

Martedì 2 Ottobre 2018, 19:56 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2018 21:08

Lisa Fusco, eliminata dal Grande Fratello Vip, avrebbe lanciato un'accusa precisa in diretta tv: «Sono state le bimbe di Giulia De Lellis a eliminarmi». La soubrettina è uscita dalla Casa con il 33 per cento dei voti. Una percentuale piuttosto alta dal momento che in nomination c'erano dieci persone. Ma Lisa avrebbe le idee chiare su cosa sarebbe accaduto: «Già dalla prima volta che mi hanno scelta per il cast del Gf Vip, sapevo che se fossi stata in nomination sarei stata inguaiata». Ma andiamo con ordine.A Pomeriggio 5 si parla dell'eliminazione di Lisa Fusco e la sorella Anna ribadirebbe la posizione della soubrettina. «Lo scorso anno - spiega la sorella di Lisa - durante il Gf Vip le bimbe di Giulia De Lellis avevano preso di mira Cristiano Malgioglio. Mia sorella avrebbe detto loro di essere scorrette e così sarebbe stata minacciata».Barbara D'Urso specifica in diretta che le bambine di Giulia De Lellis avrebbero smentito ogni coinvolgimento con l'eliminazione di Lisa. Poi la conduttrice di Pomeriggio 5 conclude: «Ma se semplicemente Lisa non fosse piaciuta?». Ai posteri l'ardua sentenza.