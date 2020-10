Grande Fratello Vip, Lory Del Santo e l'appuntamento con Massimiliano Morra: «Un comportamento molto strano»

Lory Del Santo torna a parlare di Massimiliano Morra, recluso nella casa del Grande Fratello Vip. Lory Del Santo ha conosciuto Massimiliano Morra durante un aperitivo a casa di amici comuni, poi i due si sono cominciati a sentire.

Lory Del Santo e Massimiliano Morra si sono incontrati di nuovo a cena con amici e, una volta rimasti soli, le cose non sono andate come prevedeva la showgirl. “Al termine della cena – ha raccontato a “Nuovo” - pensavo che rimanesse altri cinque minuti per parlare, visto che avevamo scaldato i motori. Invece se ne è andato in fretta e furia insieme agli altri ospiti, come se avesse paura. Mai nella vita io ho toccato un uomo se non è stato prima lui a toccare me: è questo il mio modo di fare: Non ho mai fatto il primo passo nemmeno quando mi sono trovata di fronte uomini bellissimi”.

Ha trovato il suo comportamento “strano” (“Ho trovato molto strano il suo comportamento. Se un ragazzo viene da Napoli per fare amicizia con me, credo che abbia il desiderio di rimanere da solo a fare due chiacchiere, visto che quando ci sono altri ospiti la conversazione non è mai personale. Mi ha stupito perché lui era stato molto carino nelle settimane”), poi quando si sono rivisti la situazione non è migliorata: “Qualche settimana dopo per un caffè in un bar a Roma, dove ci ha raggiunto un altro amico.



Era strano anche in quell'occasione perché era come se dovesse esserci sempre qualcuno quando ci incontravamo: altrimenti non riusciva a rilassarsi. Era come se avesse paura di rimanere solo con me per cui ho mollato il colpo e non ho nemmeno tentato di diventare sua amica”.

Ultimo aggiornamento: 17:46

