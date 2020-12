Gf Vip, Luca Onestini contro Cristiano Malgioglio: «Non ricorda Ivana? Lei in finale, tu fuori»

Luca Onestini contro Cristiano Malgioglio, tornato recluso nella casa del Grande Fratello Vip. Cristiano Malgioglio ha preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip e tra i concorrenti c’erano Luca Onestini e Ivana Mrazova.

Durante l’attuale reclusione Cristiano Malgioglio ha più volte dimenticato il nome dei suoi ex coinquilini, usando talvolta soprannomi inventati. Tanto smemoratezza non è piaciuta a Luca Onestini che dal social ha voluto ricordare a Malgiolgio l’andamento della finale del Grande Fratello Vip del 2007: “Malgioglio fa finta di non ricordarsi di Ivana? – ha scritto nelle stories di Instagram - Ricordategli che è la persona che lo ha eliminato dal GF Vip con il 76% dei voti. Lei in finale, lui fuori”.

Luca ha poi fatto ricorso a uno stralcio di un articolo per approfondire i fatti: “Ivana era stata indicata dai suoi compagno come quarta finalista, ma per diveltarlo a tutti gli effetti doveva scegliere uno dei vip rimanenti da sfidare al televoto e lei, senza esitare e con grande sorpresa di tutti, decide di andare al televoto contro il paroliere. Il televoto è in positivo: “Chi vorresti mandare in finale?”. Con il 76% dei voti Ivana è la quarta finalista e Cristiano viene eliminato”. E conclude con l'hashtag: "#cristianorosicoglio"

