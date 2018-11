Grande Fratello vip, la vendetta"della Marchesa: «Patrizia De Blanck deve tacere, non è nobile»

Mercoledì 7 Novembre 2018, 18:04 - Ultimo aggiornamento: 07-11-2018 19:16

Ancora uno scontro tra la. “Non c’è alcun dubbio sulle mie origini: nasco nobile. Io sono la, la marchesa del popolo, la marchesa dal cuore grande e il mio pubblico lo sa benissimo”, Daniela Del Secco, eliminata dalla casa del, programma seguito da Leggo.it , torna sull’ormai celebre questione della veridicità del suo titoli nobiliare. All’interno del gioco e soprattutto fuori infatti sono stati in molti a mettere in dubbio la sua discendenza e durante una puntata in diretta sulla questione ha avuto un duro scontro con, a cui era stato anche chiesto di entrare come concorrente del reality Per lei la Marchesa ha parole di fuoco: “Ero preparata all’idea che sarebbe ripartita la solita polemica sul titolo nobiliare – ha spiegato a “Chi” – ma mai avrei immaginato di rivedere, in video, persone che non sentivo da oltre 30 anni. E’ stato veramente ignobile. Chi ha parlato di quell’albo della nobiltà, che non ha nessun valore legale, è un perito agrario e Patrizia De Blanck farebbe bene a tacere, visto che lei non è nobile. La nonna era contessa, non lei, e il titolo non è trasferibile. Ho dei detrattori fallaci”.Del reality stima alcuni concorrenti (“Ho un grandissima stima per Lory Del Santo e Le Donatella, ma tifo anche Giulia Salemi, Francesco Monte, Stefano Sala E Walter nudo), mentre non ama Maria Monsè, anche lei eliminata, con cui ha avuto da subito un rapporto non facile: “La prego, non mi faccia parlare del nulla…”.