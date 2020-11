Gf Vip, Marialaura De Vitis e Paolo Brosio: «La nostra storia d'amore»

Marialaura De Vitis racconta la sua storia d’amore con Paolo Brosio, recentemente uscito dalla casa del Grande Fratello Vip. Marialaura De Vitis, 22 anni, ha conosciuto il giornalista a Forte dei Marmi e poi l’ha frequentato prima che entrasse nel reality.

Marialaura De Vitis racconta il primo incontro sotto al sole di Forte dei Marmi: «Io sono andata a pranzo al bagno che è di proprietà di Andrea Bocelli – ha rivelato in un’intervista a “Diva e donna” - e lui era lì per organizzare la serata per la sua onlus dove avrebbe cantato anche il tenore. E’ facile avvicinare Paolo e parlarci, è una persona molto socievole. Abbiamo chiacchierato un po’, mi ha raccontato della sua onlus e dell’evento. Poi mi ha invitato ad aiutarlo come hostess e come indossatrice. Io ho accettato”.

Hanno passato poco tempo insieme e non si definisce “fidanzata”: “Stiamo insieme, ora non posso definirmi la sua fidanzata perché ci siamo conosciuti a metà agosto ed è presto per parlare di fidanzamento. Ma ci frequentiamo. Tra di noi c’è un rapporto di bene reciproco, nessuna malizia. Sono legata a Paolo, gli voglio bene”.

Per ora vivono un amore da pendolari (“Abbiamo una relazione a distanza. Io sono nata e cresciuta a Reggio Emilia, mi sono laureata, una triennale in comunicazione e ho appena trovato un lavoro a Milano, dove mi sono trasferita a metà settembre”) e non le dà fastidio la differenza d’età, (22 anni lei, 64 lui): “Per me non è un problema. Inoltre io sono matura per la mia età e lui, nonostante sia un uomo maturo, è comunque un giocherellone, ha un lato un po’ da Peter Pan. Questo compensa la differenza d’età”.

