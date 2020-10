Grande Fratello Vip, Mario Balotelli e la battuta offensiva su Dayane Mello che fa infuriare il web. Signorini pretende le scuse. Il calciatore, poco avvezzo alla tv, ha regalato momenti di tenerezza con il fratello Enock, ma il suo scivolone sessista verso la sua ex ha rovinato.

Mario Balotelli entra nella casa del Grande Fratello Vip per incontrare il fratello Enock. Tra i due c'è un legame davvero fortissimo e Balotelli dimentica completamente le telecamere. Tra una parolaccia e una battuta i due fratelli parlano dell'affetto che provano l'uno per l'altro. Tutto molto bello se non fosse per quella battuta davvero brutta fatta a Dayane Mello, con cui ha avuto una storia in passato.

Alfonso Signorini chiede agli inquilini se vorrebbero Balotelli nella casa, tutti d'accordo compresa Dayane Mello: «Mario - dice Alfonso - hai sentito cosa ti ha detto Dayane? Che ti vuole dentro, cosa rispondi?».

«Dayane mi vuole dentro e poi mi dice basta che mi fai male», risponde Balotelli, una battutaccia che Signorini non coglie e che Dayane lascia scivolare dicendo: «Preferisco non commentare».

Al termine dell'incontro Stefania Orlando avvicina Dayane: «non è carino quello che ti ha detto», e Dayane da grande signora risponde così: «sinceramente non me ne frega, può fare solo battute del genere, altrimenti non ha altro di cui parlare». Ovviamente sul web questa affermazione non è passata inosservata ed è pioggia di critiche per lui.

Al termine della puntata però Alfonso Signorini, evidentemente avvisato della bufera che si stava scatenando ha preteso le scuse del calciatore: «Hai fatto una battuta molto sgradevole e fuori luogo a Dayane. E' stata un po' pesante e vorrei che chiedessi scusa, era molto molto pesante, non posso ripetere la battuta». «Non so di cosa state parlando, chiedo scusa, Dayane lo sai che ti voglio tanto bene».

Cioè solo su Twitter sono riuscito a capire le cose che ha detto Balotelli, dalla battuta ORRIBILE su Dayane al resto: effettivamente meglio che la tv la eviti il più possibile adios #GFvip — [Righetto] (@Ri_Ghetto) October 23, 2020

L'amore che possiamo nutrire per il trash non può MAI GIUSTIFICARE un'esternazione come quella fatta da Balotelli a Dayane.

Sessista, imbarazzante, volgare e Alfonso che lascia andare avanti questo teatrino lo è ancora di più.#GFVIP pic.twitter.com/6IvB7j78Fn — Chiara (@chiaratat) October 23, 2020

“Dici di si a farmi entrare e poi dici basta mi fai male”



Frase che Mario Balotelli ha detto in diretta a Dayane. Lo stesso a cui abbiamo dedicato almeno 30 minuti sottratti alle dinamiche interne o a persone che lo avrebbero meritato di più.#GfVip — Tonia 🌷 (@ToniaPeluso) October 23, 2020

IMBARAZZATA DALL’USCITA DI BALOTELLI VERAMENTE CHE IMBARAZZO SCUSATE #GFVIP pic.twitter.com/fYI4F1cg9h — tyrelliot ; tz stan account (@xflorenzistan) October 23, 2020

Alfonso: “Mario dayane ha detto che ti vuole dentro”

Balotelli: “eh mi vuole dentro ma poi dice aia aia fa male”

E dopo questa battuta infelice possiamo anche chiudere #GFVIP pic.twitter.com/lAWO15bcg5 — alessia (@fiorini1999_a) October 23, 2020

Ultimo aggiornamento: 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA