Grande Fratello Vip, giallo sul tweet cancellato di Mario Balotelli: «La mia ragazza ti aspetta con le pistole»

Ultimo aggiornamento: 23:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nemmeno il tempo di pubblicare la notizia che Super Mario cambia le carte in tavola. La modella brasiliana ha raccontato nella casa di aver avuto un piccolo flirt con il calciatore quando erano giovanissimi.Per Dayane Mello Balotelli ha avuto un ruolo molto importante nella sua vita. All'interno della casa del, Dayane ha raccontato il flirt avuto con il calciatore. Ricordiamo che nella casa c'è il fratello di Balotelli, Enok.Mentre andava in diretta la seconda puntata del Grande Fratello Vip ,Ma di chi sta parlando? I commenti sotto il tweet fanno tutti riferimento da Dayane Mello, ma il calciatore non la nomina mai.Il tweet però è durato pochissimo perche Balotelli lo ha eliminatoIntanto Dayane stuzzicata da Alfonso Signorini dichiara: «Quando sento il suo nome il mio cuore ancora batte. Provo ancora dei sentimenti per lui». Signorini chiede perchè è finita la storia tra Dayane mello e Mario Balotelli e lei spiega: «in realtà non c'è mai stato niente, perchè è una storia che non abbiamo potuto vivere, eravamo sempre in momenti diversi. Sono sicura che Mario è inca**ato, a lui non piacciono queste cose».Balotelli ha confermato a Signorini la storia con Dayane «ha detto che vi siete conosciuti quando erate molto giovani( 18 anni lei, 19 lui), ma che non siete più visti. Ha un bellissimo ricordo di te».