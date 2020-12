Grande Fratello Vip, Mario Ermito scoppia in lacrime: «Avrei dovuto passare più tempo con lei»

Sfogo tra le lacrime per Mario Ermito al Grande Fratello Vip. L’inquilino si è lasciato andare ad un lungo racconto su un membro della sua famiglia venuto a mancare pochissimo tempo fa. La scomparsa lo ha segnato e il dolore è ancora insopportabile. Si tratta della sua nonna, per la quale non è riuscito a trattenere le lacrime. Alla sofferenza per la perdita si aggiunge il senso di colpa per averla trascurata: «Forse ho sbagliato, avrei dovuto passare più tempo con lei».

«Sono anni che non festeggiamo più il Natale dai miei nonni paterni, per alcune situazioni che vorrei tralasciare. Mio padre è stato un po’ emarginato dalla famiglia. Mia nonna era il collante della famiglia e ora mio nonno sta male, è malato da parecchio tempo. Quando ha saputo che dovevo entrare qua mi ha mandato un audio facendomi gli auguri. Se penso che passerà questo Natale da solo, senza mia nonna mi fa male», aggiunge Ermito.

