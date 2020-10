Grande Fratello Vip, Matilde Brandi dopo l’eliminazione: «Antonella Elia sta seguendo un copione»

Matilde Brandi torna a parlare dopo la sua uscita al Grande Fratello Vip. Matilde Brandi ha qualcosa da dire sulla sua eliminazione e anche sull’operato di Antonella Elia, con Pupo opinionista del reality condotto da Alfonso Signorini.

Matilde Brandi è stata eliminata, ma non tutti i concorrenti sono uguali: “Non siamo tutti sullo stesso livello. All’interno della casa ci sono state persone che hanno già partecipato a dei reality – ha spiegato in un’intervista a “SuperguidaTv” - Mi riferisco a Maria Teresa, a Guenda e a Tommaso. Guarda caso le persone che stanno subendo determinate situazioni sono quelle che non hanno mai provato l’esperienza del reality. Maria Teresa e Guenda sanno perfettamente cosa piace agli italiani, sanno perfettamente cosa dire e quando dirlo. Quando sono stata eliminata ho detto grazie con un sorriso”.

Con Antonella Elia, sua amica, non ha avuto un buon rapporto: “Antonella sta seguendo un copione. Prima attaccava Stefania poi dopo che ha visto che sui social si erano schierati a suo favore ha iniziato ad attaccare me. Prima di entrare nella casa mi ha scritto un messaggio dicendo che era felice che partecipassi. Ogni volta che è venuta agli aperitivi con le mie amiche si è divertita talmente tanto che mi chiedeva di invitarla. L’ho sempre coccolata anche durante la partecipazione a “Tale e quale show”….”.

Ultimo aggiornamento: 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA