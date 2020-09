Grande Fratello Vip, Matilde Brandi: «Il mio compagno non voleva, ho deciso io. Ma temo che...»

Ultimo aggiornamento: 18:16

è pronta per entrare al, condotto da Alfonso Signorini e dal duo di opinionisti formato da Antonella Elia e Pupo. La trasmissione partirà il 14 settembre e nel mentre la showgirl ha confessato che il compagno non era d’accordo con la sua partecipazione di avere un timore particolare.Il compagno Marco, con cui convive da molto tempo, non voleva che Mailde, mamma di due bambine, varcasse la porta rossa: “Non è molto d’accordo, lui è molto diverso da me – ha fatto sapere a “DiPiù” - Non lavora nel mondo dello spettacolo. È un uomo molto serio, quindi chiaramente non approva la mia scelta. Però, mi lascia fare, come sempre. Alla fine ho deciso io. Marco, comunque, è un bravissimo padre. È molto presente, quindi sono tranquilla. So che le ragazze sono in buone mani”.Ha visto la lista dei concorrenti maschi e nessuno la “Interessa” (“Ho visto i nomi dei concorrenti maschili e, sinceramente, non ho notato nessuno per cui potrei perdere la testa. Poi ho un compagno e anche se la nostra relazione va avanti tra alti e bassi innamorarmi di nuovo non è la mia priorità. Ma poi non scherziamo: ho due figlie”) e ha un piccola paura per la sua permanenza nella casa: “Non sono molto regolare nell’andare in bagno e quindi temo che in quel senso avrò qualche problema”.