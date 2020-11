Gf Vip, Matilde Brandi e la lite con Franceska Pepe: «Senza parole, mi diceva "Zitta, vecchia"...»

Matilde Brandi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, parla per la prima volta del litigio con Franceska Pepe, avvenuto nel dietro le quinte della diretta serale del reality condotto da Alfonso Signorini. A parlare per prima dell’accaduto è stata Franceska Pepe con alcune stories su Instagram e ora Matilde Brandi racconta la sua versione dei fatti.

Secondo Matilde Brandi ad attaccare sarebbe stata Franceska: “Ho saputo dai giornali della lite - ha fatto sapere la showgirl - Io non ho attaccato nessuno, forse è successo il contrario. Mi sono sentita dire cose poco carine. Di tutto: “zitta, vecchia...”, sono rimasta senza parole. Guardavo Miriam e commentavo la trasmissione, niente di più. Lei è partita all’attacco”.

Matilde ancora non ha capito il motivo della querelle: “Mia figlia, che ha 15 anni, mi ha fatto vedere tutto quello che è accaduto sui social. Sono una donna di 50 anni e lei ne ha 26, mi veniva da ridere quando mi ha attaccato in questa maniera”.

